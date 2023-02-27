Киев, 27 февраля 2023, 20:11 — REGNUM Мобилизация на Украине прходит с серьезными нарушениями законодательства страны, сообщают своим читателям 27 февраля обозреватели The Economist.

Мобилизация на Украине
Мобилизация на Украине
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что призывную кампанию на Украине ведут «агрессивно», а местные жители от мобилизации скрываются, делясь между собой необходимой информацией в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что граждан Украины призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Прибалтику, а также из Польши на территорию Белоруссии, возвращают на Украину по запросу из Киева и принудительно мобилизуют в ВСУ.

Местные и российские СМИ ранее сообщали, что в поисках потенциальных призывников украинские военкомы приходят на предприятия, в магазины, кафе, торговые центры, задерживают граждан на улице и т.п.