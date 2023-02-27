Киев, , 19:58 — REGNUM Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской области. Об этом 27 февраля сообщает украинское министерство цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, сигнал тревоги объявлен в 19:27 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Очакове Николаевской области прогремели взрывы. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.

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