Будапешт, 27 февраля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Венгрия и Сербия не допустят, чтобы на южных европейских газопроводах произошли теракты, подобные тому, который случился на «Северных потоках», заявил 27 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

Взрывы на «Северных потоках» он прямо назвал актом терроризма и отметил, что Будапешт и Белград уже готовят меры безопасности в отношении ответвления «Турецкого потока».

Орбан отметил, что те, кто взрывал газопроводы, хотели, скорее всего, чтобы газ из России не поступал в Европу, а потому вероятен вариант повторения попыток и на «Турецком потоке».

«Мы ясно дали им понять, что это не сойдет им с рук», — сказал премьер Венгрии, не пояснив, кого имел в виду под словом «они».

Ранее Орбан неоднократно заявлял, что основой благосостояния как Венгрии, так и всего ЕС были дешевые российские энергоресурсы. Будапешт добился для себя исключения в выполнении энергетических антироссийских санкций.