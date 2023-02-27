В Литве полиция начала расследование после возложения цветов к российскому таннку

Вильнюс, , 20:00 — REGNUM Литовская полиция начала расследование после возложения цветов к российскому танку, установленному в Вильнюсе. Об этом сообщила местная телерадиокомпания LRT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вильнюс © Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Согласно опубликованным данным, в выходные дни к танку, доставленному в столицу Литвы с Украины, подъехали на автомобиле несколько человек, которые возложили у техники красные гвоздили и зажгли свечу.

По данным издания, «против группы людей, принесших цветы, начато административное расследование с целью прояснить, демонстрировались ли символы нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов».

Уточняется, что 27 февраля две женщины, одетые в черное, принесли цветы к танку и якобы «агитировали прохожих» в поддержку действий Москвы на Украине. О расследовании данного случая пока не сообщалось.