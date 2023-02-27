Госдеп: после остановки участия России в ДСНВ нужно больше помогать Киеву
Вашингтон, 27 февраля 2023, 20:00 — REGNUM Соединённые Штаты официально не уведомлены Москвой по поводу приостановки участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила 27 февраля помощник госсекретаря США по вопросу контроля над вооружениями Мэллори Стюарт.
Она утверждает, что приостановка ещё не действует официально.
«Мы всё ещё получаем оповещения в рамках ДСНВ, но мы ожидаем, что это прекратится, как только приостановка будет формализована», — уточнила помощник госсекретаря.
Дальнейшая работа в рамках ДСНВ будет более понятна после формализации заявленной Москвой приостановки, да и в интересах всех сторон будет «убедить Россию вернуться к исполнению соглашения», добавила Стюарт.
Кроме этого, в Госдепе США увидели необходимость поддержки Украины после приостановления участия России в ДСНВ.
«В действительности решение Москвы и продолжающиеся ядерные угрозы с её стороны только подчеркивают, насколько важным для США и мирового сообщества остается поддержка Украины», — сказала Стюарт.
Напомним, 21 февраля в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ, подчеркнув, что это именно приостановка, а не выход из договора.