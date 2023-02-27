Вашингтон, 27 февраля, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты официально не уведомлены Москвой по поводу приостановки участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила 27 февраля помощник госсекретаря США по вопросу контроля над вооружениями Мэллори Стюарт.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск PC-24 «Ярс»

Она утверждает, что приостановка ещё не действует официально.

«Мы всё ещё получаем оповещения в рамках ДСНВ, но мы ожидаем, что это прекратится, как только приостановка будет формализована», — уточнила помощник госсекретаря.

Дальнейшая работа в рамках ДСНВ будет более понятна после формализации заявленной Москвой приостановки, да и в интересах всех сторон будет «убедить Россию вернуться к исполнению соглашения», добавила Стюарт.

Кроме этого, в Госдепе США увидели необходимость поддержки Украины после приостановления участия России в ДСНВ.

«В действительности решение Москвы и продолжающиеся ядерные угрозы с её стороны только подчеркивают, насколько важным для США и мирового сообщества остается поддержка Украины», — сказала Стюарт.

Напомним, 21 февраля в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ, подчеркнув, что это именно приостановка, а не выход из договора.