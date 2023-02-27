Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин спас Россию от финансовой зависимости от Запада

Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Решение президента РФ Владимира Путина не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов сделало её сильнее. Об этом 27 февраля заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своём блоге на YouTube.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что в своей речи несколько лет назад Путин заявил, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию и принести будущее страны в жертву.

«Это очень сильное заявление, на которое тогда обратили внимание немногие», — сказал Макгрегор.

По его словам, попытки США запугать Россию приводят лишь к её усилению и превращению в суверенную экономику и при этом ставит западные страны в зависимость от российских ресурсов.