Минтранс России ожидает кратного увеличения рейсов и пассажиропотока в Китай в 2023 году

Москва, , 19:59 — REGNUM Количество авиарейсов между Россией и Китаем кратно увеличится в текущем году. Такой прогноз дали в Министерстве транспорта РФ.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, рост будет обусловлен снятием коронавирусных ограничений и восстановлением безвизовых поездок для туристических групп.

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«В 2023 году Минтранс РФ ожидает кратного увеличения авиарейсов в Китай и количества перевезенных пассажиров между Россией и КНР. Этому будет способствовать снятие ограничений на пресечение границы китайской стороной, ранее введенных из-за пандемии коронавируса, а также восстановление процедуры организации безвизовых поездок групп туристов», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Каракас договорились о «пятой свободе воздуха», которая позволяет перевозчику брать на борт пассажиров и грузы третьей страны при следовании в пункт назначения.