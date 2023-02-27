Фигуристка Тамара Москвина рассказала о самочувствии после перенесенной операции

Москва, , 19:35 — REGNUM Советская фигуристка, заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о состоянии своего здоровья после перенесённой операции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тамара Москвина © Сергей Бобылев/ТАСС

«Я сейчас нахожусь на больничном. Как я себя чувствую? Прекрасно, все в порядке», — поделилась 81-летняя специалист.

Какую именно операцию перенесла российский тренер, издание не уточняет.

Тамара Москвина воспитала многих олимпийских чемпионов и призёров. Её пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу на Олимпийских играх в Пекине 2022 года в личном зачёте, а пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в декабре прошлого года стали чемпионами России.