Москва, 27 февраля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Советская фигуристка, заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о состоянии своего здоровья после перенесённой операции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сергей Бобылев/ТАСС Тамара Москвина

«Я сейчас нахожусь на больничном. Как я себя чувствую? Прекрасно, все в порядке», — поделилась 81-летняя специалист.

Какую именно операцию перенесла российский тренер, издание не уточняет.

Тамара Москвина воспитала многих олимпийских чемпионов и призёров. Её пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли бронзу на Олимпийских играх в Пекине 2022 года в личном зачёте, а пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — в декабре прошлого года стали чемпионами России.