Киев, 27 февраля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Киев стягивает войска вдоль всей границы с Приднестровьем, заявила в эфире телеканала «Рада» 27 февраля пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинские силы у границы Приднестровья адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна», — сказала она.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский утверждал, что пока угроз для республики со стороны Украины нет. Он назвал обстановку вокруг Приднестровья «напряжённой» и призвал население сохранять спокойствие, не поддаваться паническим настроениям.

В МИД Молдавии заявили, что не считают сообщения о готовящейся провокации Киева соответствующими действительности.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в распоряжении Киева есть некие документы, якобы свидетельствующие о намерении Москвы сместить режим Майи Санду в Кишинёве. Он сказал, что в отсутствии общих границ России и Молдавии нападение, скорее всего, произойдет из Приднестровья.