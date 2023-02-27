Москва, 27 февраля, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Бывший директор завода Nissan в Санкт-Петербурге Игорь Бойцов назначен главой профильного департамента Минпромторга, курирующего автомобильную промышленность. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Алексей Даничев/РИА Новости NISSAN

Известно, что прежде Бойцов работал с такими автомобильными марками, как Ford, Toyota и Renault. Он был ответственным за запуск создания кроссовера Renault Kaptur.

Ранее замглавы ведомства Альберт Каримов рассказал, что в 2022 году производство всех сегментов автомобилей в России упало на 60% по сравнению с 2021 годом.