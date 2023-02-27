Баку, 27 февраля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Азербайджан 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Ожидается, что Лаврова в Баку примет президент Азербайджана Ильхам Алиев, после чего он проведёт переговоры с главой МИД республики Джейхуном Байрамовым.

В МИД РФ ранее сообщили, что в ходе переговоров будет рассмотрен «весь комплекс вопросов российско-азербайджанских отношений». Также стороны обсудят международные и региональные проблемы. Кроме того, особое внимание уделят реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Отмечается, что визит Лаврова приурочен к первой годовщине подписания Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана 22 февраля 2022 года.