Лондон, 27 февраля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Торговая сделка по Северной Ирландии открывает новую главу сотрудничества между Европейским союзом и Великобритании. Об этом 27 февраля заявила в глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком, состоявшейся в Лондоне.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

«Это соглашение открывает новую главу сотрудничества в наших отношениях», — сказала она.

По словам фон дер Ляйен, нынешняя договорённость позволит уменьшить «количество бюрократии на таможне», упростит движение товаров и людей через границу.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что стороны нашли решение для защиты рынков, которое устраивает всех.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Китая в ЕС Фу Цун заявил, что визит в Китай представителей Евросоюза ожидается в скором времени. По информации представителя китайского внешнеполитического ведомства, в КНР прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.