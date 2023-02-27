Киев, 27 февраля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. На Украине с 1991 года не обновлялась боевая авиация, вся техника осталась со времён Советского Союза, заявил 27 февраля официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

(сс) wallycacsabre Су-27 ВВС Украины

«У нас самый молодой самолёт в составе воздушных сил — это Су-27 1991 года, который является ровесником украинской независимости. Эту проблему я объясняю иностранным журналистам, которые спрашивают, зачем вам F-16 или другие самолёты. Я им говорю: потому что наши самолёты вдвое старше пилотов и так далее», — сказал Игнат.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля президент США Джо Байден заявил, что Украина пока не нуждается в американских истребителях F-16, и Соединённые Штаты не планируют передавать ВСУ эти боевые машины.

При этом глава комитета по международным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол допускает возможность передачи истребителей Украине. Если ВСУ получат «правильное» вооружение, то США не понадобится слишком долго поддерживать Киев в рамках конфликта, сказал политик.