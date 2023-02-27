Берлин, 27 февраля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Германия готова к приостановке поставок транзитной нефти по трубопроводу «Дружба», заявили в министерстве экономики страны 27 февраля.

Петр Ковалев/ТАСС Транснефть

В Берлине заранее готовились к такому сценарию, кроме того, у Германии есть договоренности о поставках нефти из Казахстана, сказала представитель министерства Беате Барон.

Ранее сообщалось о приостановке транспортировки нефти по «Дружбе» в направлении Польши. Это связано с тем, что не были оформлены поручения об оплате транзита, объяснили в «Транснефти».

23 февраля сообщалось, что Казахстан начал экспортировать нефть в Германию по трубопроводу «Дружба».