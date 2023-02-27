Москва, , 19:08 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, находящийся в зарубежной поездке, встретился с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи Патрушев отметил, что Москва видит в Алжире одного из ключевых внешнеполитических партнёров. По его словам, позиции двух стран совпадают по большинству вопросов международной и региональной повестки.

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В пресс-службе добавили, что стороны обсудили вопросы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, а также двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России ведётся подготовка визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна.