СМИ: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артёмовске
Артемовск, 27 февраля 2023, 18:56 — REGNUM Микрорайон Ступки на севере города Артёмовска взяли под контроль подразделения ЧВК «Вагнер». Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Отмечается, что штурмовые отряды также зашли в Ильиновку.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля ВСУ подорвали дамбу в Артёмовске, чтобы помешать наступлению российских войск.
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