РИА Новости: российские силы взяли под контроль микрорайон Ступки в Артёмовске

Артемовск, , 18:56 — REGNUM Микрорайон Ступки на севере города Артёмовска взяли под контроль подразделения ЧВК «Вагнер». Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Артёмовск (с) РИА Новости

Отмечается, что штурмовые отряды также зашли в Ильиновку.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля ВСУ подорвали дамбу в Артёмовске, чтобы помешать наступлению российских войск.

Читайте также: СМИ: часть Артёмовска представляет собой огромную лужу после взрыва дамбы