ДНР, 27 февраля, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Микрорайон Ступки на севере города Артёмовска взяли под контроль подразделения ЧВК «Вагнер». Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

РИА Новости Артёмовск

Отмечается, что штурмовые отряды также зашли в Ильиновку.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля ВСУ подорвали дамбу в Артёмовске, чтобы помешать наступлению российских войск.

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