Педагога московской школы уволили за применение грубой силы по отношению к ученику

Москва, , 18:48 — REGNUM В Москве руководством школы № 2031 после инцидента между учителем и восьмиклассником принято решение расторгнуть трудовые отношения с педагогом, сообщил 27 февраля РИА Новости директор образовательного учреждения Григорий Киселёв.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в понедельник, 27 февраля, во время урока в восьмом классе один из учеников нарушил дисциплину и не реагировал на замечания педагога. Учитель, применив грубую силу, выставил ученика из кабинета.

«Любое применение физической силы по отношению к детям категорически недопустимо. Это принципиальная позиция, и никакого оправдания действиям педагога, применившего силу к ученику, быть не может», — утверждает директор.

Школьная администрация организовала служебное расследование, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Киселёв добавил, что поддерживает связь с родителями учащегося, ребёнок чувствует себя нормально, в помощи врачей он не нуждается.

В СМИ ранее появились сведения об избиении учителем школы № 2031 ученика по причине якобы не понравившейся причёски школьника.

Учебное заведение пообещала посетить уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Школа №2031

Как сообщало ИА REGNUM, в январе инцидент с избиением 12-летнего подростка одноклассниками привлёк внимание сотрудников правоохранительных органов в городе Ачинске Красноярского края.