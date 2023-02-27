Подоляк допустил, что Украина может прекратить своё существование как государство

Киев, , 18:40 — REGNUM Без победы и выхода на границы 1991 года Украина может исчезнуть как государство, считает советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

В эфире телемарафона 27 февраля он заявил, что Киеву необходима «трансформация России» и победа на поле боя. Без этого страну якобы ждёт исчезновение.

«Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать», — цитирует Подоляка «Страна. ua».

При этом чиновник призвал украинцев продолжать боевые действия.

Ранее МИД России отмечал, что все идеи по мирному урегулированию украинского конфликта идут вразрез с намерениями США, которые планируют продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца», чтобы ослабить, обезглавить и в идеале раздробить Россию.

ИА REGNUM отмечало, что, по словам президента РФ Владимира Путина, Россия обязательно одержит победу в ходе СВО, и страна останавливает войну Киева против мирных жителей Донбасса.