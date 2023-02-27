Самара, , 18:33 — REGNUM Стая собак напала на ребёнка в Самаре. Видео инцидента опубликовано в группе «ЕЩЁ Самара» в соцсети «ВКонтакте».

Стая бездомных собак накинулась на ребенка во дворе. Самара Цитата из видео. 2023. Россия

На видео с камер видеонаблюдения видно, как во дворе одного из домов собаки забежали на детскую площадку и набросились на мальчика.

Ребёнок попытался убежать, но животные догнали его. Он несколько раз падал на снег и отбивался. После этого на помощь ему пришёл прохожий и спугнул животных. Мальчик отделался испугом.

По информации 63.ru, собаки были чипированные, до этого они всю ночь дрались и лаяли.