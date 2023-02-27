Москва, 27 февраля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Россия готовит ответные меры на санкции, введенные США и Канадой, заявили 27 февраля в МИД.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

Предполагается, что ответные санкции будут иметь «более сфокусированное воздействие на Вашингтон и Оттаву», при их подготовке «творчески применялся накопленный опыт», отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Санкции являются ответными и основаны «на строгой взаимности», а также на неотвратимости наказания, подчеркнули в МИД.

Что касается собственно санкций США и Канады, то сделанная ими попытка «выключить Москву из мировых экономических связей» бесперспективна и безумна, добавила Захарова.

Одной из целей введения новых санкций против России было, очевидно, стремление поднять рейтинг действующего президента США Джозефа Байдена, другие западные страны в этом вопросе идут в фарватере Вашингтона, отметила официальный представитель МИД.

Как сообщалось ранее, 27 февраля глава МИД Сергей Лавров заявил, что России удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции (а то и расчленению) России, но и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством стран мира.