Великобритания и ЕС достигли соглашения по торговле после Brexit

Лондон, , 18:47 — REGNUM Великобритания и Европейский союз достигли нового соглашения о торговых договорённостях по Северной Ирландии в рамках сделки по Brexit, сообщила 27 февраля вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля провели заключительные переговоры по новой сделке. Лондон планирует изменить соглашение, согласно которому некоторые товары проверяются при ввозе в Северную Ирландию из остальной части страны.

Источник заявил, что «соглашение было достигнуто, сделка заключена».

Выступить с оглашением деталей сделки намерен Риши Сунак, который в 21:30 мск должен выступить перед членами Палаты общин британского парламента. Парламент должен обсудить и одобрить соглашение.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщало, что Сунак дал поручение о начале проработки плана по восстановлению отношений Соединенного Королевства с Евросоюзом.