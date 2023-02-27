Киев, 27 февраля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк пригрозил Пекину агрессивной реакцией в ответ на возможную поставку военной техники России. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу «Дом».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, реакция киевского режима будет агрессивной в том случае, если какое-либо государство «начнёт передавать Москве технику».

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель The National Interest Мэтью Банн заявил, что власти Соединенных Штатов должны убедить Киев начать мирные переговоры с Россией, поскольку риск ядерной войны растет с каждым днем.