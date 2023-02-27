Нью-Дели, 27 февраля, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Разъярённые носороги атаковали автомобиль с туристами на востоке Индии, в результате шесть человек получили травмы. Об этом сообщает 27 февраля Daily Mail.

David Talukdar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Носороги

В национальном парке Джалдапара в Западной Бенгалии участники сафари наблюдали за животными из открытого автомобиля. В какой-то момент два носорога бросились к машине. Гид попытался уехать задним ходом, но машина съехала в кювет и опрокинулась.

Видеозапись инцидента, снятая очевидцами, опубликована в Сети. На ней слышны крики испуганных людей и виден перевернувшийся автомобиль. Другие участники экскурсии успели уехать от носорогов.

Пострадавшим оказали помощь в медицинском центре города Мадарихат.