Челябинск, 27 февраля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Снегопад привёл к ограничению движения по федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области и отмене нескольких автобусных рейсов. Об этом сообщают 27 февраля местные СМИ.

Даниил Прокопьев Снежная пурга

В регионе выпал снег, переходящий в дождь, наблюдался шквалистый ветер с порывами до 23 м/с. Некоторые дороги замело полностью, из-за чего людям пришлось оставить машины и пойти пешком.

По трассе М-5 ограничили проезд пассажирскому и грузовому транспорту от границы с Башкирией до развязки на Чебаркуль.

Наиболее сложная обстановка наблюдалась в южных районах области, в том числе в Агаповском районе, где замело дорогу к селу Верхнекизильское. Пропала дорога и до посёлка Новотоминский Верхнеуральского района. Движение встало между посёлком Желтинский и Магнитогорском. В социальных сетях опубликованы ролики, снятые очевидцами.