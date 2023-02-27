Первая леди США выразила уверенность, что Байден пойдет на второй срок

Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Первая леди Соединённых Штатов Джилл Байден выразила уверенность, что её супруг, действующий президент страны Джо Байден пойдёт на второй срок в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN.

Президент США Джо Байден с супругой Джилл Байден © MICHAEL REYNOLDS/EPA/TASS

«Я полностью за, конечно», — ответила Джилл Байден.

Первая леди также выразила сомнение по поводу того, что муж откажется баллотироваться на второй строк. Между тем, она уточнила, что какое бы решение ни принял Байден, семья полностью его поддерживает.

Отметим, что в настоящее время действующий глава Белого дома воздерживается от официального объявления о своём участии в президентской гонке, но даёт понять, что намерен переизбираться.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 40% голосующих на праймериз из числа республиканцев поддерживают кандидатуру бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.