Старовойт: в обстрелянных ВСУ населенных пунктах восстановили электроснабжение

Курск, , 18:03 — REGNUM Аварийные бригады восстановили электроснабжение в населенных пунктах приграничных районов Курской области, сообщил 27 февраля в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось об обстреле ВСУ приграничных территорий Кореневского и Суданского районов области. Пострадавших и разрушений не было, однако в восьми населенных пунктах было нарушено электроснабжение.

Позже сообщалось также об обстреле поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Аварийные бригады уже приступили к устранению повреждений инфраструктуры.