В приграничных районах Курской области восстановили электроснабжение
Старовойт: в обстрелянных ВСУ населенных пунктах восстановили электроснабжение
Курск, 27 февраля, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Аварийные бригады восстановили электроснабжение в населенных пунктах приграничных районов Курской области, сообщил 27 февраля в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Электричество
Ранее сообщалось об обстреле ВСУ приграничных территорий Кореневского и Суданского районов области. Пострадавших и разрушений не было, однако в восьми населенных пунктах было нарушено электроснабжение.
Позже сообщалось также об обстреле поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Аварийные бригады уже приступили к устранению повреждений инфраструктуры.