Москва, , 18:02 — REGNUM В Москве в результате пожара на Донбасской улице пострадал один человек, сообщает 27 февраля газета «Известия».

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По данным СМИ, в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва в многоэтажке, пострадал один человек. Происшествие случилось в доме №6 на Донбасской улице на девятом этаже. Очевидцы сняли пожар на видео. На нем видно, как пламя прорывается на улицу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного здания, расположенного на Донбасской улице.