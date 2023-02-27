Один человек пострадал при пожаре на Донбасской улице в Москве
Москва, 27 февраля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В Москве в результате пожара на Донбасской улице пострадал один человек, сообщает 27 февраля газета «Известия».
[Иван Шилов ИА REGNUM]
Пожар
По данным СМИ, в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва в многоэтажке, пострадал один человек. Происшествие случилось в доме №6 на Донбасской улице на девятом этаже. Очевидцы сняли пожар на видео. На нем видно, как пламя прорывается на улицу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного здания, расположенного на Донбасской улице.