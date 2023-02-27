Москва, 27 февраля, 2023, 18:02 — ИА Регнум. В Москве в результате пожара на Донбасской улице пострадал один человек, сообщает 27 февраля газета «Известия».

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По данным СМИ, в результате пожара, вспыхнувшего после взрыва в многоэтажке, пострадал один человек. Происшествие случилось в доме №6 на Донбасской улице на девятом этаже. Очевидцы сняли пожар на видео. На нем видно, как пламя прорывается на улицу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного здания, расположенного на Донбасской улице.