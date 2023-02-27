Москва, , 17:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил почётной грамотой председателя научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО) доктора исторических наук Анатолия Кошкина. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано 27 февраля.

Анатолий Кошкин © ИА REGNUM

Согласно распоряжению, почётной грамотой президента РФ за вклад в работу РВИО награждены Анатолий Кошкин и заместитель гендиректора Уральской горно-металлургической компании Александр Рогожин.

Кроме того, восемь человек удостоились благодарности президента за вклад в работу РВИО.

Среди них член научного совета РВИО Константин Аверьянов, командир тульского поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков, член попечительского совета РВИО Андрей Козицын, замруководителя департамента проектной деятельности АНО «Агентство развития внутреннего туризма» Юлия Коновалова, министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, журналисты Михаил Онуфриенко, Юрий Подоляка и Дмитрий Пучков (Гоблин).