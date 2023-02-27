Москва, 27 февраля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Режиссёр, художественный руководитель киностудии «Рок» Алексей Учитель награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован 27 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Алексей Майшев/РИА Новости Режиссер Алексей Учитель

Отмечается, что Учитель удостоен награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Такой же наградой отмечен артист, концертный исполнитель ГБУК «Калининградская областная филармония имени Е. Ф. Светланова» Александр Гиндин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы.