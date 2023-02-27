ФАС: Apple оплатила штраф в размере 906 млн рублей по делу «Лаборатории Касперского»

Москва, , 17:52 — REGNUM Американская компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу «Лаборатории Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений в размере 906 миллионов рублей. Об этом 27 февраля сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Apple Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, средства уже поступили в бюджет страны.

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Напомним, что решение о наложении штрафа было принято в конце апреля 2022 года. Антимонопольное дело против компании было возбуждено по заявлению «Лаборатории Касперского». Действия Apple привели к тому, что продукты этой компании получили конкурентные преимущества, тогда как условия распространения продуктов конкурентов стали хуже.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей. Американская корпорация наказана за навязывание российским разработчикам услуги (использования собственного платежного инструмента компании) при создании приложений.