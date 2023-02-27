Врач Обамы: снижение когнитивных способностей у Байдена приведет к войне с Россией и Китаем

Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Из-за упадка когнитивных функций президента США Джо Байдена могут погибнуть люди. Об этом написал личный врач экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон на своей странице в социальной сети.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это ужасно для страны, что Байден — наш главнокомандующий. Половину всего времени он даже не осознает, где находится. И каждый день толкает нас все ближе к тотальной войне с Россией и Китаем. Из-за упадка его когнитивных функций умрут люди!» — написал врач.

Как передавало ИА REGNUM, издание Federalist сообщило, что постоянные ошибки президента США Джо Байдена указывают на серьезные проблемы со здоровьем, что ставит безопасность страны под угрозу.