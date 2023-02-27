Медик из Латвии рассказала об ужасных потерях ВСУ в Донбассе
Киев, 27 февраля 2023, 17:45 — REGNUM Латвийский медик Сармите Цируле рассказала изданию The New York Times 27 января, что украинские боевики несут тяжелые потери на краснолиманском направлении.
По словам врача, ВС России идут в наступление.
Ранее в этот день ИА REGNUM отмечало, что, по данным Минобороны России, на краснолиманском направлении был нанесен удар ВС РФ, в результате чего боевики ВСУ потеряли убитыми и ранеными 140 человек. Также российские войска поразили подразделения ВСУ около населённых пунктов Торское и Ямполовка Донецкой Народной Республики.