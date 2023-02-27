ДНР, 27 февраля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Американская наёмница Сара Эштон Чирилло, которая ранее была мужчиной, получила ранение в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут). Видео, записанное перед ранением, Чирилло опубликовала 27 февраля в Twitter.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа артиллерии ВС России в зоне проведения СВО

«Это видео было снято за 15 минут до моей травмы», — написала наёмница.

Она добавила, что в кадре можно увидеть оружие, которое применяли ВСУ.

Ранее наёмница, которую прежде звали Майкл Джон Чирилло, разместила в микроблоге свою фотографию с перевязанной рукой. Она рассказала, что потеряла «часть руки», а на её лице теперь останутся шрамы. Наёмницу ранило осколком российского артиллерийского снаряда 23 февраля.

Чирилло проживала в Лас-Вегасе. Она вступила в ряды ВСУ и воевала против российских войск в 209-м батальоне 113-й бригады, сообщало издание Washington Blade. Прямо «из окопов» она заявляла, что в украинской армии служат «сотни открыто гомосексуальных мужчин и женщин».

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