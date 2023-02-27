В Архангельской области объявлено штормовое предупреждение
Архангельск, 27 февраля 2023, 17:30 — REGNUM В Архангельской области объявили штормовое предупреждение, сообщили 27 февраля в пресс-службе агентства государственной противопожарной службы региона.
Отмечается, что во вторник, 28 февраля, во всех районах области ожидается усиление ветра порывами 15–20 метров в секунду.
Неблагоприятные погодные условия могут способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций, добавили в агентстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жёлтый уровень погодной опасности был объявлен Гидрометцентром России в Москве и Московской области.
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