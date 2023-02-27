Рязань, 27 февраля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Два пассажирских поезда были остановлены в Рязанской области в результате работы правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По информации агентства, днем 27 февраля в связи с работой сотрудников правоохранительных органов на станциях Денежниково и Кораблино в Рязанской области были остановлены пассажирские поезда № 29 и № 125 сообщением Новороссийск — Москва.

«В настоящее время отклонение от графика составляет один час», — приводит агентство сообщение пресс-службы РЖД.