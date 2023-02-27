Вузы новых регионов получили более 150 тысяч экземпляров учебной и научной литературы

Мелитополь, , 17:54 — REGNUM Высшие учебные заведения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей переходят на обучение по российской литературе, сообщил 27 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Он добавил, что к отправке в срок до 1 апреля готовится партия из 80 тысяч книг. Ещё более 100 тысяч экземпляров поступят в новые регионы до конца 2023 года.

Напомним, только в 2022 году в школы ДНР направили свыше 2,5 млн экземпляров книг и учебно-методической литературы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об интеграции в образовательную систему страны регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.