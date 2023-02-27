Украина, 27 февраля, 2023, 17:17 — ИА Регнум. ВСУ превратили остров Хортица (расположен в черте временно оккупированного Киевом города Запорожье) в укрепрайон, заявил РИА Новости 27 февраля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

В заповеднике расположили военную технику, в том числе системы ПВО, одна из установок уже уничтожена российскими войсками, рассказал Рогов. Кроме того, на острове создана база иностранных наемников.

Осенью 2022 года Рогов сообщил, что на острове тренируются наемники ВСУ из Японии. Тогда же в Министерстве обороны заявили об ударах по пунктам временной дислокации наемников на Хортице.