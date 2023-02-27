Губернатор ЕАО остался единственным главой региона России без санкций США
Вашингтон, 27 февраля 2023, 17:21 — REGNUM Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн остался единственным главой субъекта Российской Федерации, который не попал под санкции США. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости.
24 февраля Вашингтон ввёл новый пакет санкций в отношении граждан России, среди них оказались и российские губернаторы, на которых ранее санкции не распространялись.
Уточняется, что при этом главы Еврейской автономной области нет в санкционном списке министерства финансов США, в который включаются все попавшие под санкции лица.