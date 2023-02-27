Назван единственный оставшийся без санкций США глава региона России

Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн остался единственным главой субъекта Российской Федерации, который не попал под санкции США. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости.

Ростислав Гольдштейн © Александр Музыка/ТАСС

24 февраля Вашингтон ввёл новый пакет санкций в отношении граждан России, среди них оказались и российские губернаторы, на которых ранее санкции не распространялись.

Уточняется, что при этом главы Еврейской автономной области нет в санкционном списке министерства финансов США, в который включаются все попавшие под санкции лица.