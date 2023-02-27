Москва, 27 февраля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Польская группа компаний AmRest намерена выручить не менее €100 млн от продажи более 200 ресторанов KFC, которые компания развивала в России по франшизе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление оператора кофеен и ресторанов быстрого питания.

Дарья Драй ИА REGNUM KFC в России

Отмечается, что AmRest приняла решение о смене покупателя ресторанов с «Альмира» на «Смарт Сервис», которому переходит право на франшизу KFC в России и 70 собственных ресторанов американской Yum! Brands.

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Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила польской компании «АмРест» продажу 214 франчайзинговых ресторанов KFC ООО «Альмира».

В ведомстве отметили, что по состоянию на июнь 2022 года в России 1058 заведений, работающих под брендом KFC.