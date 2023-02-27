Пожар после взрыва в московской многоэтажке попал на видео

Москва, , 17:10 — REGNUM В Москве произошёл взрыв в многоэтажном доме, сообщает 27 февраля РЕН ТВ.

Многоквартирный дом Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Происшествие случилось на Донбасской улице. По информации телеканала, огонь вспыхнул в квартире, расположенной на верхнем этаже здания.

«Женщина, которая там находится, выбежала на балкон и просит о помощи», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в квартире пятиэтажного дома, в результате которого пострадали два человека.