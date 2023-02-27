СК Дагестана начал проверку после обнаружения скелетов под Махачкалой

Махачкала, , 17:22 — REGNUM Обнаружение человеческих останков на побережье Каспийского моря под Махачкалой стало поводом для проверки, сообщили 27 февраля в следственном управлении СКР по Дагестану.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

18 скелетов найдены в районе гостиницы «Джами», снимки с пляжа распространились по социальным сетям. На некоторых черепах заметны повреждения, похожие на пулевые отверстия.

«В полицию поступило сообщение об обнаруженном во время проведения строительных работ захоронении», — говорится в сообщении МВД республики.

По предварительной информации, найдены останки 1930-х годов, заявили RT в следственном управлении. Проводится проверка.