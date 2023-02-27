В МИД России разочарованы решением Южной Кореи расширить санкции
Москва, 27 февраля 2023, 17:07 — REGNUM МИД России разочарован решением властей Южной Кореи расширить антироссийские санкции, заявила 27 февраля официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Решение Сеула негативно отразится как на двусторонних отношениях, так и на процессе мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове, отметила она.
Сеул принял данное решение по указке из Вашингтона, проводить самостоятельную политическую линию власти Южной Кореи не могут, уверена Захарова.
Ранее в Сеуле заявили о расширении антироссийских санкций и о выделении 190 млн долларов «гуманитарной и экономической» помощи Киеву. При этом поставлять Украине вооружение власти Южной Кореи отказываются.