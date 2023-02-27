Москва, 27 февраля, 2023, 17:07 — ИА Регнум. МИД России разочарован решением властей Южной Кореи расширить антироссийские санкции, заявила 27 февраля официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Решение Сеула негативно отразится как на двусторонних отношениях, так и на процессе мирного урегулирования ситуации на Корейском полуострове, отметила она.

Сеул принял данное решение по указке из Вашингтона, проводить самостоятельную политическую линию власти Южной Кореи не могут, уверена Захарова.

Ранее в Сеуле заявили о расширении антироссийских санкций и о выделении 190 млн долларов «гуманитарной и экономической» помощи Киеву. При этом поставлять Украине вооружение власти Южной Кореи отказываются.