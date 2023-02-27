Фурсенко: дипломы о полном высшем образовании и бакалавра станут равнозначными

Москва, , 17:19 — REGNUM Дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут равнозначны с дипломами о полном высшем образовании, рассказал 27 февраля в эфире телеканала «Россия 24» помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Главное здание МГУ Александра Просвирникова © ИА REGNUM

Он добавил, что в советские годы выпускники высших учебных заведений считались дипломированными специалистами, так будет и сейчас, все ранее полученные дипломы будут признаваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил о необходимости вернуться в стране к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет.

Он подчеркнул, что после перехода России на другую систему образования у молодёжи должны появиться новые возможности, а не проблемы: студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны.