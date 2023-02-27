Тампа, США, 27 февраля, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров преодолел отметку в 700 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Dirk Shadd/Zuma/TASS Никита Кучеров

Кучеров забил гол и отдал результативную передачу в матче против «Питтсбург Пингвинз» (3:7). Теперь на его счету 701 очко в НХЛ.

Кучеров стал 14-м российским игроком, который смог набрать 700 очков в НХЛ. Почти за 10 лет в лиге он провёл 621 матч, забив 269 голов и сделав 432 передачи. От Алексея Яшина, который замыкает российский топ-10, его сейчас отделяет 80 очков.

Из действующих российских игроков Кучеров занимает третье место, уступая Александру Овечкину и Евгению Малкину, у которых 1467 и 1208 очков соответственно.